L’ultima sfilata dei cardinali prima del Conclave, tra benedizioni e selfie: «Non sono papabile»

«I miei sono originari di Aosta, io ho doppia cittadinanza: francese e algerina”». Protagonista assoluto in piazza San Pietro, dopo la dodicesima Congregazione dei Cardinali, l’arcivescovo di Algeri, il 63enne Jean-Paul Vesco. Meglio conosciuto come il cardinale-runner. Un chilometro di interviste, dalle 12,30 alle 14, e poi benedizioni e selfie. Piazza San Pietro è tutta per lui. «Ma io non sono papabile, i profili del possibile papa sono almeno 5-6» , afferma sorridendo e fuggendo via veloce dopo l’ultimo bacio di mano.

