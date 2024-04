L’ultimo messaggio di Paola Marra: «Il suicidio assistito non riguarda la morte ma la dignità»

Video dalla rete

«Quando guarderete questo video sarò morta». Comincia così il filmato-testamento lasciato da una donna di 53 anni inglese, malata terminale di cancro riapre che ha scelto la morte assistita, in Svizzera. Paola Marra, canadese di nascita, londinese di adozione, che ha messo fine alla sua vita mercoledì 20 marzo 2024 presso la clinica Dignitas di Zurigo, in Svizzera. «La morte assistita non significa mollare, in realtà significa riprendere il controllo, non riguarda la morte ma la dignità. Il dolore e la sofferenza possono diventare insopportabili. E’ una lenta erosione della dignità, una perdita di indipendenza», le parole di Paola nella clip.

