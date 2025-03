Video dalla rete

Nel video diffuso come di consueto dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa, compaiono immagini con famiglie da tutto il mondo nei loro luoghi di vita o in udienza dal Pontefice mentre Papa Francesco manda il suo messaggio alle famiglie in crisi. È l’ultimo messaggio registrato dal pontefice prima del ricovero in ospedale.

