L’ultimo saluto a Sammy Basso a Tezze sul Brenta: il video dei funerali

Partecipa anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, a Tezze sul Brenta, ai funerali di Sammy Basso. Alle esequie del biologo 28enne, affetto da progeria e morto sabato 5 ottobre per un malore, sono attese migliaia di persone, tra amici, anche famosi, e gente comune, sia dall’Italia che dall’estero. L’amministrazione comunale ha deciso di organizzare due bus navetta, sia per agevolare l’arrivo che il deflusso delle persone dal centro del paese, invitando i concittadini a muoversi in bicicletta. Definito anche il programma: dalle 13.30 si accede allo stadio fino a esaurimento dei posti, la salma arriva nel piazzale tra la chiesa e il confinante stadio alle 14.50, alle 15 spazio alle testimonianze, alle 15.30 l’inizio delle esequie officiate dal parroco di Tezze e presiedute dal vescovo di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto. A Tezze e a Schio, paese nel quale Sammy Basso era nato, oggi è lutto cittadino.

