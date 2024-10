L’uragano Milton visto dalla Stazione spaziale internazionale

Video dalla rete

Nelle immagini riprese dalla Stazione spaziale internazionale, l’uragano Milton che sta per abbattersi sulla Florida, nella stessa zona già devastata dall’uragano Helene. Milton si è però indebolito ed è stato declassato a categoria 4 (su una scala di 5), ma rimane “estremamente pericoloso”, prima del suo arrivo previsto in Florida, nel sud-est degli Stati Uniti, mercoledì, ha annunciato il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti (NHC). “Si prevede che Milton rimanga un uragano estremamente pericoloso fino al suo arrivo in Florida”, ha detto l’NHC in una dichiarazione, aggiungendo che la tempesta è stata accompagnata da venti sostenuti di circa 250 chilometri orari.

