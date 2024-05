Video dalla rete

L’urlo di vicinanza degli allievi agenti per il vice ispettore Christian Di Martino, che in queste ore sta lottando per la vita in ospedale dopo l’aggressione subita alla Stazione Lambrate di Milano. Il video condiviso sui profili social ufficiali della Polizia di Stato.

