L’urlo di Panahi e l’ovazione della sala per la vittoria della Palma d’Oro a Cannes

“It Was Just An Accident” del regista iraniano Jafar Panahi ha vinto la Palma d’Oro del Festival di Cannes .Il regista era visibilmente emozionato, ha gridato e alzato le braccia in segno di vittoria non appena la presidente della Juliette Binoche ha annunciato il premio. Panahi, arrestato più volte per le sue opere, era presente di persona al festival l’ultima volta nel 2003, quando “Crimson Gold” fu proiettato nella categoria Un Certain Regard.«L’arte sprigiona l’energia creativa, dalla parte più preziosa e vibrante di noi stessi. Una forza che trasforma l’oscurità in misericordia, speranza e nuova vita» ha detto Binoche annunciando il premio.“It Was Just An Accident” è stato scelto tra 22 film in lizza per la Palma d’Oro.

