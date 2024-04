Macron annuncia: «Non cederemo nella lotta alla droga», il narcotrafficante: «In carcere ne abbiamo riso davanti alla tv»

Video dalla rete

(LaPresse) FranceInfo ha intervistato un boss del narcotraffico, attualmente in carcere, a proposito dell’operazione Piazza Pulita XXL sostenuta da Macron per sgominare lo spaccio di droga a Marsiglia. Il narcotrafficante, contattato grazie a un cellulare clandestino, ha ironizzato sull’efficacia dell’operazione: «Con gli altri carcerati ne abbiamo riso davanti alla tv» ha detto l’uomo secondo cui Piazza Pulita XXL è stata fatta per i media «per mostrare che le forze dell’ordine sono presenti, che lavorano». Il boss ha spiegato che gli agenti «Fanno un giretto di 15-20 minuti e con un po’ di fortuna catturano il piccolo spacciatore ma niente di più». E neanche la prigione, secondo il narcotrafficante, è un freno allo spaccio: «Succede di tutto in carcere: ci espandiamo, ci sviluppiamo, abbiamo più contatti, si generano più soldi e ci sono più consumatori». L’uomo assicura che vale la pena continuare con il traffico di droga, nonostante la crescente pressione della polizia. «Ci saranno posti in cui ci sarà molto più spargimento di sangue» prevede, «perché arriveranno molti soldi. Guadagni di cui non ti rendi nemmeno conto» aggiunge. «Alcuni sono pronti alla morte per proteggere le loro proprietà. È la guerra, è la giungla».

