«Macron ha nascosto cocaina», ma era un fazzoletto di carta: la fake news e la replica stizzita dell’Eliseo

Video dalla rete

«Quando l’unità europea dà fastidio, la disinformazione arriva fino al punto da far passare un semplice fazzoletto per della droga».

L’Eliseo replica con irritazione alla fake news, lanciata da siti complottisti, secondo cui un fazzoletto sul tavolo dei leader della «coalizione dei volontari», Macron, Stamer e Merz, in treno per Kiev, sarebbe un sacchetto di cocaina.

Le immagini del fazzoletto stropicciato compaiono in diverse immagini del presidente francese in compagnia del cancelliere tedesco Merz e del primo ministro britannico, Starmer, mentre erano sul treno per Kiev.

Sul tavolo si vede qualcosa di colore bianco che Macron prende in mano e poi fa sparire e in molti sui social lo hanno presentato come un sacchetto di cocaina.

«Questa fake news viene propagata dai nemici della Francia, all’esterno e all’interno. Vigilanza di fronte alle manipolazioni» scrive su X l’Eliseo che posta anche una foto in cui appare evidente che si tratti di un fazzolettino stropicciato.