Madrid, poliziotti aggrediscono due uomini neri disarmati: polemiche in Spagna

Una violenta aggressione ai danni di due persone nere disarmate. Polemiche in Spagna per l’episodio con protagonisti due poliziotti, accaduto venerdì 29 marzo a Lavapiés, quartiere di Madrid. Nel video, diffuso da Serigne Mbaye, ex deputato regionale di Podemos nella capitale spagnola e conosciuto come attivista anti-razzismo, si vedono gli agenti prendere a calci, pugni e manganellate i due uomini.

