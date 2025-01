«Magma. Mattarella, il delitto perfetto», il trailer

Video dalla rete

Quarantacinque anni dopo l’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana e fratello dell’attuale capo dello Stato, il caso rimane irrisolto. In occasione dell’anniversario dell’agguato, il docufilm di Giorgia Furlan, intitolato “Magma. Mattarella, il delitto perfetto, offre un’indagine approfondita su quello che è considerato uno dei crimini più gravi in Italia dopo l’assassinio di Aldo Moro.Piersanti Mattarella era un protetto e un erede politico di Aldo Moro; in Sicilia, aveva intrapreso un percorso di rinnovamento della vita politica, promuovendo aperture significative verso il Partito Comunista Italiano.Il docufilm, prodotto da Mauro Parissone per 42° Parallelo, Antonio Campo dell’Orto e Ferruccio De Bortoli, sarà presentato a Roma con un’anteprima nazionale il 9 gennaio 2025 al cinema Moderno e a Bologna con una proiezione speciale al cinema Modernissimo.Recentemente, la Procura di Palermo ha riaperto le indagini sull’omicidio, rivelando nuovi sviluppi.

