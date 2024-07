«Magnifico attico al Colosseo» in vendita a 12 milioni. L’ironia social dei romani: «Ma ce sta er parcheggio?»

Video dalla rete

«Colle Oppio, immerso nel cuore del centro storico, proponiamo in vendita un magnifico attico disposto su 3 livelli con vista unica sul Colosseo e sui Fori Imperiali». L’annuncio pubblicato su Instagram dalla Barnes International – network immobiliare specializzato nel luxury real estate con sede (anche) al Pantheon – non dice nulla di più. A parlare ci pensa un video in cui viene mostrato l’appartamento, con la telecamera che volteggia a bordo di un drone sull’inconfondibile colonna sonora del kolossal «Il Gladiatore». Prima inquadra dall’alto l’Anfiteatro Flavio – meraviglioso – poi sorvola al tramonto i tetti romani e infine entra nell’immobile da record: «12 milioni di euro», questo il prezzo di vendita. Cifra da capogiro per un immobile che fa sognare molti ma – certo – non è alla portata di tutti. E allora, dove non si può arrivare con il denaro, si arriva con l’ironia, e il popolo dei social scatena tutto il suo dissacrante sarcasmo.​​«I 12 milioni di euro sono trattabili?», domanda un utente. «Finisco di pagare le rate del frigorifero e ci faccio un pensiero», scrive un altro. E ancora: «Ne prendo due», «Accettate pagamenti con Klarna?», «Chiedo a Agos se mi fa prestito e presento offerta». Sul web è una raffica di battute, e i romani doc si preoccupano di questioni pratiche: «Ma ce sta er parcheggio?». Poi mettono in guardia sui «cinghiali che urlano e le blatte che scalano er palazzo». S’innesca anche il toto-proprietario, con tanti che domandano di chi sarà lo straordinario immobile: «Era di Lory del Santo?», «Ma è casa di Scajola? Lui lo sa che è in vendita?». «È di Geppi Gambardella», scrive qualcuno che ha in mente i fotogrammi del film di Sorrentino «La Grande Bellezza». C’è chi sogna: «Ho bisogno di quell’appartamento». E i soliti leoni da tastiera che riescono a trovare il difetto anche nel lusso più estremo: «Una pulita alle cagate dei piccioni avrebbe avuto senso», si legge in riferimento agli escrementi che (in effetti) macchiano la terrazza mozzafiato. L’agenzia non risponde alle provocazioni, aspetta piuttosto l’acquirente. Che con tutta probabilità non sarà tra questi commentatori. Intanto il video è virale: conta circa 150 mila like e quasi 4 milioni di visualizzazioni. A conferma che il lusso

