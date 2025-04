Makrickas: «La Madonna ha indicato a Papa Francesco il luogo della sepoltura»

Video dalla rete

(LaPresse) «Sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, la più importante Basilica dedicata alla Madonna, in una tomba semplice, senza orpelli ne cose preziose, in linea con quanto chiesto da Papa Francesco”. A spiegare le ultime volontà del papa è Cardinale Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della Basilica di Santa Maria Maggiore in una conferenza stampa. “Parlai con il papa di una sua eventuale sepoltura qui da noi ma lui mi rispose che i papi devono stare in San Pietro. Qualche tempo dopo mi richiamò per dirmi che la Madonna gli aveva chiesto di pensare alla sua tomba. Era contento del fatto che pensasse a lui e mi disse allora di trovare un posto adatto all’interno della Basilica. Sarà una tomba molto semplice – ha aggiunto – in linea con il messaggio del suo pontificato”.

