Malagò: «Non c’è stata ancora una giornata dove è andato tutto bene, pronti ad accogliere Meloni»

«Momenti di grande allegria e grande dispiacere, non c’è stata una giornata dove è andato tutto bene». Malagò attende a Casa Italia la fine, si spera al meglio, di una nuova giornata azzurra all’Olimpiade. Nel frattempo conferma l’arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Siamo onorati di averla qui, dopo il presidente Mattarella anche lei ci onora della sua presenza. Cosa vedrà? Lei ha una passione particolare per la pallavolo e la ginnastica, poi vediamo da qui a giovedì se c’è la possibilità di farle vedere qualche atleta italiano in finale».

