Maldive, squalo tigre si avvicina troppo al turista: l’intervento del sub evita il peggio

Paura nell'oceano

Un turista di 30 anni, Nikita Kornilov, ha rischiato un pericoloso incidente con uno squalo tigre mentre lo stava filmando durante un’immersione. L’episodio è accaduto al Fuvahmulah Central Dive Center delle Maldive, un resort per immersioni in ambiente marino assieme a guide sub “di sicurezza” all’interno dello splendido ecosistema oceanico.

Immediato è stato l’intervento di un sub del team sicurezza che ha distratto lo squalo, una femmina, appena si è reso conto che l’animale si era avvicinato troppo al turista. Il sub ha eseguito una tecnica chiamata “reindirizzamento” che si fa con le mani, toccando lo squalo e allontanandolo.