Malesia: l’enorme stadio viene giù in pochi secondi

Video dalla rete

Lo stadio Shah Alam, in Malesia, un tempo ospitava oltre 80.000 tifosi: ora è stato raso al suolo. Questo perché ritenuto strutturalmente non sicuro per gli spettatori già nel 2020. Lo Shah Alam era lo stadio di casa del Selangor e qui hanno giocato anche squadre importanti come l’Arsenal e il Chelsea durante le loro tournée asiatiche. La costruzione del nuovo stadio sullo stesso sito dovrebbe essere completata nel 2029: ospiterà un massimo di 45.000 tifosi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA