Malgioglio risponde a Mogol: «È lui che dovrebbe andare a scuola da Giorgia»

Video dalla rete

In collegamento telefonico alla trasmissione «Storie italiane», su Rai2, Cristiano Malgioglio ha risposto a Mogol: «È lui che dovrebbe andare a scuola da Giorgia. Lei non ha una voce, ma uno strumento: ce ne fossero come lei, i suoi virtuosismi sono un miracolo». Il celebre paroliere, in un’intervista a «Un giorno da pecora», aveva riconosciuto il talento di Giorgia accusandola però «di cantare come trent’anni fa». «E poi – ha incalzato Malgioglio – vorrei sapere i nomi di questi grandi cantanti che avrebbe formato la sua scuola».

