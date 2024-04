Maltempo a Milano: i rami spezzati dal vento cadono su un’auto

Video dalla rete

Un forte temporale si è abbattuto sabato sera 30 marzo su Milano. Le prime gocce sono iniziate a cadere dopo le 20.30 per poi diventare abbondanti scrosci tra i lampi in successione tra le 21.30 e le 22. Almeno una ventina gli interventi dei vigili del fuoco: il forte vento ha spezzato i rami di alcuni alberi. Danni alle auto segnalati in diverse aree della città. Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram «Milanobelladadio». Anche la zona di Varese ha subìto parecchi danni a causa del maltempo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA