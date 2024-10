Maltempo Emilia-Romagna, il circolo canottieri di Ferrara è già allagato. I cittadini di Pontelagoscuro: «Abbiamo paura. Il Po è a sei metri da noi»

Video dalla rete

Mancano solo tre centimetri per superare il livello di guardia che determina la piena del Po, a Ferrara. Ma il circolo canottieri che poggia sul fiume è già sommerso per un metro: «Noi guardiamo il meteo di Milano – dice Mauro Voltolina, direttore del circolo – quando piove lì poi scende da noi. Non si è vista una pioggia così negli ultimi 200 anni». Gli abitanti della piccola frazione di Pontelagoscuro, a nord di Ferrara, hanno paura: «Il Po è a soli sei metri da noi. Ma rimaniamo qui per aiutare e informare»

