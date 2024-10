Maltempo in Emilia-Romagna, allagamenti a Pianoro: il video dall’elicottero

Video dalla rete

Violenta ondata di maltempo in Emilia-Romagna, esondazioni e allagamenti hanno colpito quasi tutta la regione. “La situazione sulle strade rimane molto critica. Già dalla notte sono attivi tutti i mezzi di soccorso possibili. Si invita a limitare al massimo gli spostamenti e a telefonare al centralino comunale soltanto per urgenze o emergenze. Stiamo chiedendo il massimo dei supporti possibili a tutti i livelli. Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione” ha scritto sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Pianoro, nel Bolognese, Luca Vecchiettini.

