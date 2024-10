Maltempo in Liguria, un uomo intrappolato nell’auto nel sottopasso allagato viene salvato dai vigili

Video dalla rete

La forte ondata di maltempo che si sta riversando in queste ore su savonese e parte del genovese ha gonfiato i torrenti del territorio, con esondazioni e allagamenti in Liguria. Un uomo è rimasto intrappolato a bordo della sua auto in un sottopasso a Cogoleto, che collega l’Aurelia a via Molinetto, vicino al torrente Arrestra. Sono stati gli agenti della polizia locale a soccorrere l’automobilista immergendosi nell’acqua fino alla cintola.

