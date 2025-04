Maltempo in Valsesia, l’impressionante massa di fango e detriti che precipita dalla montagna

Video dalla rete

Situazione idrogeologica critica in Valsesia, provincia di Vercelli, in conseguenza alle massicce precipitazioni in corso da ore in Piemonte. La Provincia di Vercelli ha deciso la chiusura al traffico di numerose strade, in pratica tutte le località della Valsesia, della Val Mastallone e della Valsermenza da Varallo in poi sono isolate.

Il fiume Sesia ha raggiunto il livello di guardia a Borgosesia, dove il Comune a causa delle condizioni del fiume ha pubblicato un’ordinanza di sgombero della zona dell’Isola offrendosi di ospitare 50 famiglie residenti nel centro sportivo comunale. Il sindaco Fabrizio Bonaccio sta anche predisponendo l’ordinanza di chiusura del ponte di Aranco. Il video che mostra la valanga di detriti in Valsesia è di Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA