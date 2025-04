Maltempo tra Piemonte e Lombardia, l’enorme frana a Varzo nel Verbano

Video dalla rete

(LaPresse) Frana a Varzo, nel Verbano Cusio Ossola. I Vigili del Fuoco del Comando del Vco, squadra VVF dalla sede di Domodossola e elicottero Drago 66 del Reparto Volo Piemonte proveniente da Torino, sono intervenuti per una frana sulla destra orografica del torrente Diveria. Il primo evento franoso è iniziato da una vecchia cava dismessa ad una quota di circa 600 metri ed ha raggiunto il torrente Diveria, a circa 50 metri di distanza dalla SP 166 della Valle dell’Ossola che sale da Crevoladossola verso Varzo. La frana nel suo percorso ha coinvolto e danneggiato una linea elettrica di media tensione, poi ripristinata temporaneamente dai tecnici della distribuzione elettrica. L’elicottero Drago dei vigili del fuoco ha effettuato un sorvolo della zona, che ha consentito anche al sindaco e al geologo incaricato di osservare da vicino il movimento franoso. La SP 166 è stata chiusa al transito così come il sentiero “Via Stockalper” che collega Briga con la Val d’Ossola, travolto dalla frana. Non sono state coinvolte persone né abitazioni. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

