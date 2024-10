Maltempo, travolto dalla piena nel Livornese: si salva aggrappandosi a cartelli stradali

Video dalla rete

Tra le situazioni più drammatiche vissute in Toscana questa notte a causa del maltempo c’è quella vissuta da un uomo, a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Un video che da questa notte gira sui social lo mostra mentre si trova in mezzo ad una strada trasformata in fiume dalla pioggia: si tiene aggrappato stretto ad un cartello stradale per non venir trascinato via dalla corrente.

Il fatto è successo sulla statale 398 che collega Campiglia alla frazione Cafaggio. L’uomo, soccorso, è poi stato portato in ospedale a Piombino per accertamenti. In tutto nella provincia di Livorno i vigili del fuoco hanno tratto in salvo circa 30 persone messe in difficoltà dall’acqua alta in strada e nei piani bassi delle case.

