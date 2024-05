Video dalla rete

Pioggia, tanta pioggia sul Veneto da ormai molte ore. E nel pomeriggio di giovedì sui social sono state diffuse le immagini del tornado che si è formato nella zona di Montagnana, in provincia di Padova. Un vortice impressionante che per fortuna non ha provocato danni ingenti. La forte pioggia ha provocato invece allagamenti e disagi dappertutto.

