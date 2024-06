Manager Fincantieri chiede la ricevuta gonfiata al taxista, l’azienda la riconosce e la licenzia

Video dalla rete

È stata licenziata la top manager di Fincantieri ripresa a fine maggio da una telecamera a bordo di un taxi intenta a chiedere al tassista una ricevuta gonfiata. Si tratta di Sabrina Di Stefano, in passato coordinatrice regionale per il Lazio dell’”Esercito di Silvio“, movimento vicino a Forza Italia.Le immagini del video sulla pagina Instagram `Welcome to favelas´ avevano ripreso la donna insultare il conducente del taxi dopo avere ricevuto dal tassista il rifiuto alla sua richiesta di gonfiare il prezzo della corsa nella ricevuta. La diffusione del video ha fatto sì che la dirigente sia stata riconosciuta. «Mi puoi fare la ricevuta? Ma me la puoi fare da 20?», dice la manager nel video. «No, gliela faccio dell’importo che mi ha pagato», risponde il tassista. «Ma che ti cambia, scusa?», chiede la dirigente. «E a lei che le cambia?», ribatte il conducente del taxi. «Che mi rimborsano qualcosa in più», dice la manager. Il tassista replica: «A me, però, non cambia niente». Il botta e risposta si conclude con le parole della donna: «Rimani str… come sei».Per la manager è arrivato il licenziamento da parte del gruppo di cantieristica navale che ha aperto un audit interno sulla vicenda.

