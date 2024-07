Manchester, poliziotto prende a calci in testa un uomo in aeroporto: sospeso

Video dalla rete

Un agente di polizia britannico è stato filmato mentre prendeva a calci e calpestava la testa di un uomo steso a terra all’aeroporto di Manchester, nel Regno Unito. In un video si vede un agente in uniforme puntare un taser contro l’uomo, sdraiato a faccia in giù, prima di colpirlo due volte, mentre altri agenti urlano ai presenti di stare indietro. La polizia della Greater Manchester ha dichiarato che alcuni agenti armati erano stati aggrediti mentre cercavano di arrestare qualcuno coinvolto in una rissa scoppiata nel Terminal 2 dello scalo britannico. Secondo un portavoce della polizia, tre ufficiali sono stati “buttati a terra con pugni” in una “violenta aggressione”. Quattro uomini sono stati arrestati sul posto per rissa e aggressione ai soccorritori, mentre tre agenti sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro ha riportato la frattura del naso.

