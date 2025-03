Manchester United: nuovo stadio da 100 mila posti e 2,3 miliardi di euro

Video dalla rete

Il Manchester United ha annunciato ufficialmente il progetto per la costruzione di un nuovo stadio da 100.000 posti, che sorgerà nell’area di Old Trafford, con l’appoggio del governo britannico.

L’obiettivo è non solo creare un impianto all’avanguardia, ma anche avviare una grande operazione di rigenerazione urbana che dovrebbe generare un impatto economico di 7,3 miliardi di sterline all’anno per il Regno Unito.

Il progetto prevede la creazione di oltre 92.000 posti di lavoro, la costruzione di 17.000 nuove abitazioni e l’arrivo di circa 1,8 milioni di visitatori in più ogni anno. Sir Jim Ratcliffe, comproprietario del club, ha dichiarato che questo nuovo stadio rappresenta un’opportunità unica per creare una struttura all’altezza del futuro: “L’Old Trafford ci ha servito magnificamente per 115 anni, ma è ora di dar vita a un impianto che rispecchi le migliori arene del mondo. Costruendo accanto all’attuale stadio, conserveremo l’essenza di Old Trafford, ma con una struttura moderna che trasformerà l’esperienza dei tifosi.”

L’architetto Norman Foster, fondatore di Foster + Partners, è il responsabile del progetto e ha descritto la nuova arena come un’opera straordinaria. Il nuovo stadio sarà l’edificio più alto di Manchester, con la sua struttura che toccherà i 200 metri, ben oltre l’attuale Beetham Tower.