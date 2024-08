Video dalla rete

Nel giorno dell’annuncio della reunion degli Oasis, i Maneskin, in concerto a Manchester dopo la serata a Rock in Seine a Parigi, hanno deciso di rendere omaggio alla popolarissima band inglese: Damiano David, accompagnato dalla chitarra di Thomas Raggi, ha interpretato “Don’t look back in anger“, grandissimo successo degli Oasis.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA