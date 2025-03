Maneskin: Damiano David, ecco un nuovo video (non ufficiale) del brano Next Summer

Video dalla rete

Damiano David ha pubblicato su Tik Tok un nuovo video (non ufficiale) del brano Next Summer. L’artista romano, ormai lanciato nella carriera da solista, già nei giorni scorsi si era esibito sui social in una versione acustica della canzone Next Summer, questa volta invece impugna una bottiglia d’acqua al posto del microfono. Per adesso comunque non si parla di un ritorno dei Maneskin: la rock band romana è in una lunghissima pausa. E anche Victoria De Angelis è impegnata come solista, ma nel suo caso come dj. La bassista dei Maneskin, molto presente peraltro nei più importanti eventi della moda con look ogni volta sorprendenti, in un’intervista pochi giorni fa ha lanciato una frecciata proprio a Damiano David: «Mi diverto anche da sola» ha detto, riferendosi proprio alla (momentanea?) separazione dei Maneskin. Ps: a distanza di poche ore dalla diffusione di questo video di Damiano, Victoria ha risposto con un video su Instagram: eccolo.

