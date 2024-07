Maneskin, ecco la travolgente interpretazione del brano Zitti e buoni all’Open ‘er Festival in Polonia

Video dalla rete

Damiano David e gli altri componenti dei Maneskin sono stati protagonisti di una travolgente intefpretazione del brano Zitti e buoni (che li portò al successo a Sanremo) all’Open ‘er Festival a Gdynia, in Polonia. La band romana, che per il brano Gossip ha portato sul palco come ospite la star americana Tom Morello, è stata accolta con grandissimo calore dal pubblico locale.

