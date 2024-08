Video dalla rete

Dopo le esibizioni in Portogallo e Romania, Victoria De Angelis, approfittando della stagione senza troppi impegni dei Maneskin, continua a tenere serata come dj. Ultima apparizione alla consolle in Ungheria, allo Sziget Festival, appuntamento molto sentito dagli appassionati di techno e musica elettronica.

