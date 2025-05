Manila, Suv sfonda l’ingresso dell’aeroporto: due morti, anche una bimba di 4 anni

Video dalla rete

Ancora da chiarire la dinamica

(LaPresse) Un veicolo ha sfondato un ingresso dell’aeroporto di Manila domenica mattina, causando due morti, secondo quanto riferito dalla Croce Rossa Filippina. Si tratta di un Suv nero. Le vittime sono un uomo adulto e una bambina di quattro anni. In dichiarazioni rilasciate dalla Croce Rossa e dalla società di gestione New NAIA Infra Corp, si legge che i feriti stanno ricevendo cure mediche, mentre l’autista del veicolo è attualmente sotto custodia della polizia. La società di gestione ha dichiarato di essere in coordinamento con le autorità per indagare sull’incidente e raccogliere tutte le informazioni necessarie.

