Manizha Talash, chi è l’atleta squalificata a Parigi per il messaggio a favore delle donne afghane

Video dalla rete

(LaPresse) La 21enne afghana Manizha Talash è stata squalificata dalla gara olimpica di break dance di Parigi 2024.

Il motivo è l’aver mostrato un messaggio di tipo politico al termine della sua esibizione: “Donne afghane libere“.

La ragazza ha indossato infatti una mantella azzurra con scritto in inglese ‘Free Afghan Women’. Episodio che le è costato la squalifica nella gara di breaking, disciplina ammessa nel programma olimpico per la prima volta, proprio a Parigi. Talash, 21 anni, ha chiesto asilo in Spagna dopo essere fuggita dal regime talebano del suo Paese nel 2021.