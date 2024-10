Manovra finanziaria: 1000 euro per i neonati, bonus di 100 euro in busta paga, tasse sui Bitcoin. Tutte le misure

Video dalla rete

(LaPresse) Tante le novità previste nella manovra per il 2025, fortemente condizionata dalle nuove regole europee. Nove miliardi della manovra saranno finanziati in deficit mentre il resto verrà dalle maggiori entrate rispetto alle previsioni, dal contributo straordinario chiesto a banche e assicurazioni e dalla spending review. Il governo rende strutturale il taglio del cuneo fiscale, che vale circa 100 euro in più in busta paga per chi guadagna fino a 35 mila euro lordi, e la riduzione da 4 a 3 delle aliquote Irpef. La misura dovrebbe essere coperta, a livello economico, almeno per i prossimi 5 anni.

PENSIONI: dovrebbero essere confermate Quota 103, Ape sociale, Opzione donna. Saranno confermati anche i bonus per chi rinvia il pensionamento.

NATALITA‘: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono le detrazioni fiscali.

CARTA PER I NUOVI NATI: 1.000 euro per ogni nuovo nato ma solo per la soglia Isee fino a 40 mila euro. Confermate e potenziate le misure per i congedi parentali e il bonus asilo nido.

CARTA DEDICATA A TE: rifinanziata con 500 milioni la carta per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità.

INCENTIVI per l’assunzione di giovani e donne al Sud.

SANITA’: sono 3,5 i miliardi di euro destinati soprattutto a medici e infermieri, per assunzioni e rinnovi dei contratti. Prevista anche una revisione delle accise.

ACCISE: quelle sul diesel dovrebbero essere equiparate a quelle sulla benzina, quelle sul gasolio aumentano di 5 centesimi in 5 anni.

BONUS RISTRUTTURAZIONI: per la prima casa resta al 50% almeno per tutto il 2025, per la seconda passa al 36%.