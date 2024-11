Manovra folle in autostrada: invade lo spartitraffico e abbatte un lampione

Video dalla rete

Un video ripreso dalla telecamera di bordo posteriore di un veicolo mostra il momento in cui un automobilista ha attraversato lo spartitraffico per cambiare corsia su un’autostrada californiana lo scorso 21 giugno. Durante la manovra avventata, però, l’auto ha colpito un lampione sradicandolo dal terreno. L’incidente è avvenuto sulla corsia in direzione sud dell’autostrada 99, nei pressi di Sacramento, in California. (Storyful)

