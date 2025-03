Marcell Jacobs: dolore in allenamento, salta i 200 di Miami. Ecco il video del momento dell’infortunio

Video dalla rete

Dopo aver annunciato sui social il ritorno in gara sui 200 metri dopo 7 anni dall’ultima competizione su questa distanza, Marcell Jacobs ha dovuto dare forfait per un problema fisico in allenamento. E’ stato lo stesso campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2021 a dare la brutta notizia con una storia su Instagram, pubblicando il video che mostra il momento dell’infortunio durante una prova in pista in allenamento con un compagno di squadra. L’azzurro, che si allena negli Usa dopo gli anni d’oro sulla pista dello stadio Paolo Rosi di Roma, ha spiegato con queste parole lo stop: «Ciao ragazzi, che dirvi? Ero pronto e carico per correre a Miami: 4×100 con i miei compagni di squadra di Jakconville e poi i 200. Un assaggio d’outdoor, non vedevo l’ora! E invece… Guardate che cosa è successo. Fermato da un piccolo stop che mi tiene lontano dai blocchi. Nulla di grave, ma niente gara e dritto agli accertamento… Io però non mollo. So cosa voglio, so cosa amo, e so che emozioni voglio darvi. Vi chiedo fiducia, ci siete?». Jacobs avrebbe dovuto gareggiare sabato 22 marzo, proprio mentre in Cina sono in corso i Mondiali indoor di atletica, che hanno visto per cominciare l’oro dell’azzurro Andy Diaz nel triplo. Jacobs, dopo una deludente gara sui 60 indoor, ha deciso di prepararsi direttamente per le gare all’aperto.

