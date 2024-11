Marcell Jacobs, spettacolare sequenza di esercizi con i pesi in palestra

Video dalla rete

Il canale Instagram del Coni @ItaliaTeam ha pubblicato il video di una spettacolare serie di esercizi al bilanciere di Marcell Jacobs, il velocista azzurro oro alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100. Jacobs ha scelto gli Stati Uniti per allenarsi fin da prima delle Olimpiadi di Parigi, ma per anni ha avuto come quartier generale lo stadio Paolo Rosi di Roma.

