Marcus Thuram fa acquisti in una boutique di lusso e se ne va con una bici a noleggio

Video dalla rete

Marcus Thuram con una bici a noleggio: sorprende e stupisce l’attaccante dell’Inter che viene ripreso in via Montenapoleone a Milano. Il numero 9 nerazzurro, pantaloncini neri e felpa gialla, è ripreso appena fuori da una boutique di lusso: in mano un sacchetto con alcuni acquisti. Thuram, incurante degli sguardi incuriositidei passanti, prende a noleggio una bici elettrica, svuota il contenuto del sacchetto nel cestino, si ferma per una foto con alcuni tifosi e poi se ne va, pedalando in centro città.

