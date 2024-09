Mariuccia Rivano: «Ho cominciato a fare sport dopo i 60 anni e non mi fermo…»

Video dalla rete

Maria Carla Rivano, per tutti Mariuccia, infaticabile 97enne sprint ha raccontato a Uno Mattina la sua passione per lo sport e in particolare il windsurf nata dopo i 60 anni. ​A Cook ha raccontato della sua attenzione per l’attività fisica: «Non mi sono mai fermata, anche quando sono diventata mamma dei miei tre figli. Mica volevo fare la casalinga, io! Al contrario, ho sempre cercato di ritagliarmi del tempo: pallacanestro, tennis, passeggiate e corsette. Un modo per stare bene con me stessa e, di conseguenza, con gli altri. È la potenza dell’attività fisica».

