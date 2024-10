Mark Zuckerberg si è fatto costruire una Porsche familiare

Video dalla rete

Quando i soldi non sono un problema, si può avere qualsiasi auto, anche quella che non esiste ancora. Questa Cayenne Turbo GT extra-lunga è stata fatta progettare da Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan per la famiglia che sta crescendo.

Chan voleva un minivan lussuoso e spazioso con cui portare in giro i tre bambini e, dato che Porsche non ne produce, il cofondatore di Facebook ha preso in mano la situazione.

Zuckerberg ha infatti dichiarato di aver progettato la Porsche Cayenne Turbo GT Minivan insieme alla casa automobilistica tedesca e all’azienda californiana West Coast Customs, specializzata in modifiche di auto di lusso.