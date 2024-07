Mark Zuckerberg surfa in smoking e beve una birra sventolando la bandiera Usa: così festeggia il 4 luglio

Video dalla rete

In occasione del 4 luglio – Giorno dell’Indipendenza negli Stati Uniti – il ceo di Meta, Mark Zuckerberg, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui cavalca un’onda sulla tavola da surf vestito di tutto punto in elegante completo nero. Non bastasse, in una mano regge una lattina di birra e nell’altra una bandiera a stelle e strisce. Il video è ben presto diventato virale sui social network. L’ha ricondiviso anche Elon Musk sulla sua piattaforma X, ma in didascalia ha riservato una stoccata al collega imprenditore: «Ha il coraggio di fare tutto questo, ma non quello per sfidarmi». Il riferimento è all’incontro di arti marziali miste che il ceo di Tesla aveva proposto a Zuckerberg, che però declinò l’invito.

