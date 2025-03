Marracash: «Ferragnez? La vera truffa era la loro storia d’amore»

Video dalla rete

“Il caso Chiara Ferragni? Mi spiace dirlo ma per me la truffa, al di là dei panettoni e dei bambini, è la storia d’amore. La vera truffa, che poi era alla base di quel meccanismo lì. Vendere ai ragazzi un concetto d’amore che non esiste o che comunque è molto più complesso e difficile. Quando tu basi tutto il tuo business su vendermi una famiglia perfetta che poi la gente sogna di avere e che non ha perché non esiste nella realtà, quella cosa lì la trovo criminale”. Così il rapper Marracash, nel suo podcast ‘Fuori dalla Bolla’ con Francesco Oggiano, parla di Fedez e Chiara Ferragni. “Quella cosa lì è un tipo di criminalità subdola, che non ha a che fare con i soldi e che però a me indigna di più”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA