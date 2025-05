«Matteo Bassetti è stato ucciso», il video fake del Tg1 creato con intelligenza artificiale. La rabbia del medico

Video dalla rete

«Stamattina il famoso dottor Matteo Bassetti è stato mortalmente ucciso con colpi di arma da fuoco nella sua auto in un incrocio trafficato». Inizia così un video circolato sui social e che sembrerebbe riproporre un servizio del Tg1. Si tratta di un fake clamoroso, elaborato con l’intelligenza artificiale. Nel video la conduttrice del Tg1 (anche lei totalmente artificiale) spiega che : «Il giorno prima della sua morte Bassetti aveva rivelato al nostro corrispondente informazioni scioccanti sul sistema sanitario, che forse gli sono costate la vita».