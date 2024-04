Maxi-caduta alla Parigi-Roubaix, coinvolti 20 ciclisti

Video dalla rete

Una caduta di massa avvenuta in una tratto di strada larghissimo soltanto 40 minuti dopo lo start, ha provocato il ritiro di due campioni olimpici azzurri: Elia Viviani e Jonathan Milan. Il veronese (oro nella corsa a punti a Rio 2016) è stato portato in ospedale in ambulanza per dei controlli, il friulano (oro con il quartetto dell’Inseguimento a Tokyo 2020) è rientrato alla base in ammiraglia.

