McIlroy nella leggenda del golf dopo aver vinto i suoi demoni

Paolo Condò nella nuova puntata della sua rubrica “Un centimetro alla volta” analizza la vittoria di Rory McIlroy al Masters di Augusta. ​«​È diventato il sesto golfista della storia – primo europeo – a completare il Grande Slam della carriera. Nordirlandese di Holywood, che non è Hollywood ma il sobborgo di Belfast adiacente l’aeroporto intitolato a George Best – e qui davvero tutto torna – McIlroy è stato un enfant prodige capace di vincere a 22 anni il suo primo major, e di smarcare a 24 tre quarti del lavoro. Gliene mancava uno, il più prestigioso, il Masters di Augusta: quando ancora non era nessuno c’era andato vicino, arrivando in testa alle ultime nove buche del percorso, ma lì, come ha raccontato ieri nell’intervista con la giacca verde addosso – è il simbolo del successo – ne aveva combinate di tutti i colori. […] Non è soltanto la bravura tecnica a definire i campioni, e a volte non basta nemmeno la freddezza a portare un risultato. Quello che possiamo imparare da loro – che poi è uno dei motivi per i quali amiamo il grande sport – è la necessità di non scappare dai nostri demoni, ma di affrontarli con coraggio. Si torna sempre lì, a quella che Hemingway chiamava la grazia sotto pressione. McIlroy è un tipo che gli sarebbe piaciuto».

