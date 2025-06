Mega rissa dopo la manifestazione per la sicurezza a Piacenza. Due stranieri aggrediti

Video dalla rete

Una violenta rissa si è verificata in via IV Novembre a Piacenza, nella zona tra piazzale Genova e via Tononi. L’episodio, che ha coinvolto numerose persone, ha richiesto l’intervento di polizia, carabinieri e polizia locale, con le indagini attualmente in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato quando due giovani nordafricani, fermi in auto con alcuni amici davanti a un bar, sono stati aggrediti da un gruppo di persone. Alcuni testimoni parlano di una rapina degenerata in rissa, altri di una vera e propria spedizione punitiva da parte di un gruppo di italiani, tra cui potrebbero esserci anche gli autori della rapina stessa. Durante lo scontro sono stati utilizzati oggetti contundenti come cinghie, bottiglie e persino uno sgabello, provocando momenti di panico tra i passanti e i clienti dei locali della zona. Secondo una prima ricostruzione, esisterebbe un antefatto rilevante: intorno alle 20, a Piazzale Genova (a poche centinaia di metri di distanza da via IV Novembre), si era svolta la manifestazione «Tutti in strada contro il degrado», organizzata dal gruppo Curva Nord – Piacenza 1919. Da qui sarebbero partiti degli infiltrati di estrema destra che avrebbero preso parte alla rissa