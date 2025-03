Meghan Markle cuoce gli spaghetti in padella e i tradizionalisti insorgono

Video dalla rete

Prima i pomodorini, poi il formaggio, sopra gli spaghetti crudi e poi l’acqua bollente. Tutto in padella e in sei minuti di cottura il gioco è fatto. È la ricetta che Meghan Markle ha proposto nella prima puntata della sua nuova serie Netflix «With love, Meghan» e che non ha trovato il consenso di molte persone. Sui social infatti sono stati pubblicati commenti negativi che criticano questo procedimento. Ovvero la tecnica one pot, che prevede la cottura di pasta e ingredienti in un unico recipiente. LEGGI L’ARTICOLO

