Melania e il bacio sulla guancia di Trump, poi ognuno prende la sua strada

Donald Trump e Melania sono atterrati a Newark, New Jersey, dopo aver partecipato ai solenni funerali di Papa Francesco a Roma. Appena scesi dall’Air Force One, Trump e Melania si sono salutati con un bacio sulla guancia, un gesto che ha attirato gli sguardi dei giornalisti presenti. Da lì, le loro strade si sono subito divise: il presidente è salito sull’elicottero Marine One diretto a Bedminster, dove si trova il suo noto campo da golf, mentre la First Lady – che proprio quel giorno festeggiava il suo 55° compleanno – è salita in auto prendendo una direzione diversa. La destinazione di Melania non è stata resa nota, ma non si esclude che si sia recata a New York per raggiungere il figlio Barron, che lì studia, e festeggiare insieme a lui.Trump, prima della partenza, aveva dichiarato che avrebbe celebrato la moglie a bordo dell’aereo presidenziale, ammettendo di non aver avuto molto tempo per organizzare regali a causa degli impegni istituzionali. Tuttavia, un gesto simbolico non è mancato: un grande bouquet di fiori rosa è stato caricato nell’auto di Melania, segno di attenzione nonostante la fretta e la separazione logistica.

