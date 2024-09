Meloni: «Boccia? Ho un’idea opposta su come una donna debba guadagnarsi il suo spazio nella società»

Video dalla rete

(LaPresse) “Non credo di dover battibeccare con questa persona (Maria Rosaria Boccia, ndr). Ma lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come l’ho guardata io. La mia idea su come una donna debba guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposto di quella che ha questa persona”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio.